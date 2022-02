Mannheim-Rheinau – 19-Jähriger mit 2,3 Promille verursacht Verkehrsunfall

Mannheim – Rheinau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter Alkoholeinfluss verursachte am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr der 19-jährige Fahrer eines Fiat Ducato einen Verkehrsunfall in der Bruchsaler Straße in Höhe der Hausnummer 125A. Der laut Zeugenaussagen Schlangenlinien fahrende junge Mann fuhr auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Opel Astra auf. Der Opel wiederum wurde auf einen vor ihm parkenden Audi geschoben. Alle drei Fahrzeuge blieben fahrbereit, jedoch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die verständigte Polizeistreife nahm den Unfallverursacher, bei dem deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte, mit zum Revier. Dort ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Alkoholwert von 2,3 Promille. Nach Abschluss der weiteren Maßnahmen wurde der 19-Jährige nach Hause gebracht, wo er seine Fahrerlaubnis, die er nicht mit sich führte, direkt an die Beamten aushändigen musste. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gelangt er nun zur Anzeige.

