Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Aschermittwoch (2. März) beginnt die Fastenzeit. Sie dauert 40 Tage und erinnert an die 40 Tage Jesu in der Wüste. Für ihn ging es weniger um den Verzicht auf Speis und Trank. Vielmehr wollte er nachdenken und sich klar werden über seinen weiteren Weg. Ein Anliegen, das auch heute aktuell ist. Sieben Wochen lang auf etwas verzichten, was sonst zum Alltag dazugehört wie beispielsweise Kaffee oder Alkohol, Süßigkeiten oder Fleisch. Das macht einen körperlich und mental spürbaren Unterschied. Die Evangelische Kirche Mannheim lädt mit ihren Gemeinden dazu ein, in dieser Zeit neben den gewohnten Wegen auch Neuland zu betreten. In den sieben Wochen der Fastenzeit, sagt Dekan Ralph Hartmann, „können wir Selbst bestimmt eine andere Perspektive einnehmen und erleben, was Veränderungen mit uns machen. Wir können uns über einen längeren Zeitraum auf etwas einlassen, was unsere Routine durchbricht. Bei Veränderungen mitschwingen, diese aufgreifen und mitgestalten – das macht unser Leben reicher.“

„Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“ – mit der Johannisgemeinde

Besonders die bundesweite Aktion der Evangelischen Kirche Deutschland mit dem diesjährigen Motto „Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“ ruft zu Beweglichkeit auf. Sie geht davon aus, dass das Üben eine Hauptbeschäftigung sei. „Üben!“ heißt es dann auch ab 2. März jeden Mittwoch um 19 Uhr in der Johanniskirche. Dann gibt es dort eine halbe Stunde Einkehr mit hausgemachter Musik und Gedanken zum Mitnehmen. Die erste Andacht erscheint auch auf youtube. Alle weiteren sind hybrid, so dass sie in der Kirche und auch zuhause am Küchentisch mitgefeiert werden können. Infos unter: https://johannis.ekma.de/

Ökumenische Fastenaktion „So viel du brauchst“ – mit Klimaschutzmanagerin und mit der Vogelstanggemeinde

Bei dieser ökumenischen Aktion geht es wieder ums Mitmachen für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Die diesjährige Aktion stellt das Thema Ernährung in den Mittelpunkt. Dr. Carolin Banašek-Richter, die Klimaschutzmanagerin der Evangelischen Kirche Mannheim, macht mit bei der Aktion und berichtet immer mittwochs auf Facebook, was sie sich zu den Wochenthemen vorgenommen hat. Infos unter facebook.com/EvangelischeKircheMannheim. Digitale Andachten mit angeleiteter Meditation zum Klimafasten bietet die Evangelische Vogelstanggemeinde ab 2. März immer mittwochs um 18 Uhr an. Anmeldung für Link und Materialien im Pfarramt unter Tel.Nr. 0621 / 28000-149, oder Mail: vogelstanggemeinde.mannheim@kbz.ekiba.de

Passionsandachten: „Das Kreuz mit dem Kreuz“ in der Christuskirche

Immer freitags um 18 Uhr in der Christuskirche geht es, begleitet von der Kantorei, um „Das Kreuz mit dem Kreuz“. Die erste Andacht am 4. März widmet sich dem Thema „Das Kreuz im Büro“. Es folgen „Die gelbe Kreuzigung“, „Graffito L.A.“, „Fragmente einer Kreuzigungsgruppe“, „Kreuzigung in Orange“ und „Kreuzigungsgruppe im Museum“.

Quelle:

Foto: 7WochenOhne/Getty Images