Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Evangelische Kirche und ihr Diakonische Werk warnen vor falschen Spendensammlern, die derzeit in Mannheim unterwegs sind: Bei ihrer Ansprache von Passanten geben sie sich als Spendensammler für die Mannheimer Vesperkirche aus. „Das ist auf keinen Fall richtig“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke. „Die Mannheimer Vesperkirche führt keine Bargeld-Sammlung in den Straßen durch.“ Wer in dieser Form um Spenden gebeten wird, sollte daher kein Geld geben und sich stattdessen umgehend an die örtliche Polizei wenden.

