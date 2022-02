Mannheim – Auto kollidiert mit Straßenbahn – erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Mannheim / Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr kollidierte am Friedrichsring in Höhe Alter OEG-Bahnhof ein Pkw mit einer Straßenbahn. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Die Fahrerin des Pkw zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Der Schienenverkehr ist derzeit blockiert. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Rettungs- und Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort.

Update:

Der PKW, der nach einem Zusammenstoß mit der Straßenbahn auf Höhe der Haltestelle Kurpfalzbrücke ins Gleisbett geschoben worden war, konnte geborgen werden. Das Gleisbett ist wieder frei und der Straßenbahnverkehr konnte gegen 18:10 Uhr wieder aufgenommen werden. Über die genaue Unfallursache und die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an und wurden vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen

