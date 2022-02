Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 29-jährigen Wohnsitzlosen algerischer Nationalität erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, in Mannheim einen Diebstahl aus einem geparkten PKW begangen zu haben, um die Diebstahlsbeute weiterzuverkaufen. Der Mann soll am Donnerstag, 17.02.2022, vor sieben Uhr in der Lemaitrestraße in einen geparkten PKW eingebrochen sein. Hierzu soll er die Dreieckscheibe der hinteren linken Tür eingeschlagen und das Fahrzeug entriegelt haben. Aus dem Inneren soll er einen tragbaren Computer, einen Entfernungsmesser, weiteres elektronisches Zubehör sowie zwei Notizbücher entwendet haben. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Tatverdächtige wenig später durch Polizeikräfte festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen wegen Fluchtgefahr erlassen. Nach der Eröffnung des Haftbefehls durch den Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Inwiefern der Tatverdächtige für weitere gleichgelagerte Taten in zurückliegender Zeit in Betracht kommt, wird derzeit überprüft und ist Gegenstand der noch andauernden weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Käfertal.