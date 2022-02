Ludwigshafen – Wie Klima fit ist Ihr Haus?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Kostenlose Energieberatungen rund ums Haus für Einfamilienhäuser in südlicher Gartenstadt Die Klimaschutzstabsstelle der Stadt Ludwigshafen führt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und der Klimaagentur Rhein-Ruhr eine Sanierungskampagne unter dem Motto “Gemeinsam für unser Klima” durch. Dazu gehen ab 3. März Mitarbeiter*innen der Klimaagentur Rhein-Ruhr durch ausgewählte Gebiete der Gartenstadt südlich der Raschigstraße, hängen erste Informationen an die Haustüren und sprechen mit den Hausbesitzer*innen über die Möglichkeiten eines Gebäudechecks. Für diesen wird ein individueller Termin mit einem Energieberater der Verbraucherzentrale vereinbart. Dieser kommt dann direkt ins Haus und nimmt die Einsparpotentiale unter die Lupe. Er nimmt die wichtigsten Daten zum Heizenergie- und Stromverbrauch auf und schaut sich die Gebäudehülle sowie die Heizungsanlage an. Auch das Heizen mit erneuerbaren Energien wird thematisiert. Im Anschluss erhält man einen Kurzbericht mit einer Bewertung der Verbrauchswerte und ersten Handlungsempfehlungen.

Im Rahmen der Kampagne wird auch eine Solarberatung angeboten. Diese erfolgt online durch die Klimaagentur Rhein-Ruhr. Beide Beratungen sind unabhängig von jeglichem Anbieterinteresse und für die Hausbesitzer*innen im ausgewählten Gebiet kostenlos.

“Fast 85 Prozent der Energie in deutschen Haushalten werden für Heizung und Warmwasser verbraucht. Energetische Sanierungen können hohe Einsparpotenziale heben”, erläutert Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. “Das energetisch sanierte Gebäude gewinnt an Wert auf dem Immobilienmarkt und darüber hinaus steigt der Wohnkomfort.” Für das Erreichen der Klimaziele von Bund und Land ist eine Verdreifachung der Sanierungsrate von derzeit unter ein Prozent auf drei Prozent nötig. Mit der von Klimaschutzkoordinatorin Ellen Schlomka auf-gelegten Kampagne möchte man Hausbesitzerinnen individuell und anbieterunabhängig unterstützen. Da das Kontingent beschränkt ist, können ausschließlich Ein- und Zweifamilienhäuser in der südlichen Gartenstadt berücksichtigt werden, welche die entsprechenden Informationen erhalten haben. Für alle anderen Interessierten besteht die Möglichkeit, an den zahlreichen Online-Veranstaltungen der Verbraucherzentrale zum Thema Energieeinsparung rund ums Haus teilzunehmen (www.energieberatung-rlp.de). Ob das eigene Haus für die Nutzung von Solarenergie geeignet ist, zeigt bereits das frei zugängliche Solarkataster der Stadt Ludwigshafen unter www.ludwigshafen.de/solarkataster.