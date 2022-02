Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Von 2000 -2011 und dann wieder 2018 und 2019 – 2020 und 2021 als pandemisch geprägter „INSELSOMMER LIGHT – Immer wenn es schön ist“ – fand der INSELSOMMER auf der Parkinsel Ludwigshafen statt.

2022 plant KRN einen INSELSOMMER, der durch zwei Besonderheiten geprägt sein wird:

• das Motto des Kultursommers „Kompass Europa: Ostwind“ spricht uns besonders an: seit unserer Gründung 1995 ist das deutsch-russische Kulturaustauschprojekt QAUTTROLOGE eines unser zentralen Projekte. Für das Motto 2022 haben wir ein deutsch-russisches „quattrologisches“ Kulturprojekt konzipiert.

• Der INSELSOMMER 2022 wird ein Projekt des Übergangs. Ab 2023 soll der INSELSOMMER und der Verein von einem neuen jungen Team geleitet werden – mit Veränderungen. Was wird / soll / kann sich für einen nachhaltigen und zukunftsfähigen INSELSOMMER verändern? Der WANDEL wird Thema des Kultursommerfestivals sein.

Zusammen mit der der Theaterkumpanei KiTZ wollen wir auch 2022 ein Programm für die ganze Familie zusammenstellen.

Auch wenn bundesweite Musikwettbewerbs „creole – globale Musik aus Deutschland“ nicht (mehr?) stattfindet, wird Weltmusik ein Schwerpunkt des Kultursommerfestivals INSELSOMMER sein.

Der creole_sommer wie der INSELSOMMER zeigen die multikulturelle Gesellschaft von ihrer bunten und kreativen Seite. Wenn verschiedene kulturelle Traditionen sich mischen und daraus Neues entsteht, entwickelt sich auch creole_Musik – Musik von hoher musikalischer Qualität, mit vertrauten und mit ungewöhnlichen Tönen; Trans-Kultur, geschaffen aus der Begegnung verschiedener Kulturen, kultureller Stile und Traditionen.

Der Inselsommer bringt nicht nur gute Musik und bestes Kindertheater an einen der schönsten Plätze in Ludwigshafeft. Er bringt auch Kunst an die frische Luft.

Der Better World Market hat sich seit 2018 quasi sofort als festes Event an den Sonntagen etablieret und das Inselfrühstück ist ein legendäres Erlebnis für die ganze Familie.

Der Inselsommer ist auch ein Hot-Spot für freiwilliges Engagement

– dass viele freiwillig und ohne Lohn mithelfen, prägt den Charakter – und prägt sich ein:

INSELSOMMER was an experience which I still keep in my heart. It was a life learning experience to work in a diverse team with common goals, to be involved in exciting projects learn about other cultures, breaking stereotypes, fell limitless support from Eleonore, and enjoy multicultural music every day! It still miss this

experience! You should keep the same idea and activities going! Lots of music and dances never hurt:))) You ar buildung a bridgebetween cultures!

– so schrieb uns Tatiana Pavlova, Boston (US) 2018 – Sie arbeitete beim Inselsommer 2010 als Freiwillige aus Baschkortostan/Russland im Rahmen eines Camps des Internationalen Bauordens.

Und auch die Künstlerin Ursula Steuler (Hamburg – Kunstprojekte beim Inselsommer 2008 und 2018) schreibt uns:

INSELSOMMER – ein Fest der Sinne in der wunderschönen Parklandschaft am Rhein, wo sich unter den alten Bäumen Kunst entfalten kann, Theater, Musik unterschiedlicher Richtungen, wo Jung und Alt Gemeinschaft genießen, weil so viele freiwillig Beteiligte einen Beitrag leisten, beim Aufbau, an den verschiedenen Ständen, international kulinarisch und… und… und…

Musik

Der musikalische Schwerpunkt des INSELSOMMERS ist Weltmusik / gobal music / urbane Musik sein: Musik die man durchaus als Spiegel der Bereicherung durch kulturellen Austausch verstehen kann. Dabei mischen wir regionale Bands mit Gästen aus dem ost-europäischen Ausland. Die Reihe NEWCOMER präsentiert junge Bands aus dem Deltag

Theater

In Kooperation mit dem KiTZ Theaterkumpanei wird es wieder Theater für Kleine und Große geben. Better World Market

Nachhaltigkeit ist das Ziel der Initiative Lokale Agenda 21 e. V. Ludwigshafen (ILA), einem gemeinnützigen Dachverein mit Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Kirche, Umwelt, Soziales, Kultur und Sport.

An den beiden INSELSOMMER-Sonntagen 31. Juli und 7. August 2022 organisiert die ILA zusammen mit Kultur Rhein Neckar e.V. den BetterWorldMarket, bei dem sich viele Gruppen, Einrichtungen und Vereine aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, Initiativen wie Foodsharing oder die Kinderhelden, Respekt Mensch e.V. und das Frauencafé auf dem Kultursommer-Festival am Rhein präsentieren. Sie zeigen unterschiedlichste Möglichkeiten, die Welt besser zu machen.

con_tact

„Russland ist in der Isolation und treibt tatsächlich wie eine Eisscholle weg von Europa. Wie ein Phantom.“ Wladimir Sorokin

Ausgangssituation

In den 90er-Jahre gab es in Deutschland großes Interesse an Russland, es gab viel Neugier und freundliches Aufeinander-zugehen. Dem ist derzeit nicht so. Seit 1995 engagiert sich Kultur Rhein Neckar in dem deutsch russischen Kulturaustauschprojekt QUATTROLOGE. In den vergangenen Jahrzehnten sind im Rahmen von

QUATTROLOGE viele gemeinsamen Projekte entstanden: (Kinder-) Theaterstücke, Ausstellungen, Performances, Konzertreihen, Symposien, Literatureihen, Land-Art-Projekte und mehr.

Es sind künstlerische und freundschaftliche Beziehungen zwischen Künstlern gewachsen, fast 100 Künstler haben sich in diesen Jahren beteiligt.

Globale Krisen, Entwicklungen in Russland und der Ukraine-Konflikt belasten die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland.

• Kulturkontakte sind schwieriger und wichtiger denn je!

• Kulturkontakte und Kulturprojekte helfen, Gräben zu überbrücken.

• Künstlerische Austauschprojekte ermöglichen Zusammenarbeit und sind eine Basis für freundschaftliche kritisch-konstruktive Dialoge.

QUATTROLOGE

„Kulturelle Arbeit bereitet im vorpolitischen Raum erst den Boden,

auf dem politische Verständigung und damit Krisenprävention und -bewältigung möglich sind.“

Auswärtiges Amt

Der Name QUATTROLOGE ist programmatisch. Er bezieht sich auf das SCHWARZE QUADRAT von Kasimir Malewitch, eine Ikone der Malerei des letzten Jahrhunderts, eine Zäsur in der Kunstgeschichte, ein Symbol für Zeiten, in denen der künstlerische Austausch von russischen und deutschen Künstlern von immenser Bedeutung war. QUATTROLOGE lädt ein zu einer Vielzahl von künstlerischen, kreativen, unterschiedlichen DIALOGEN. „Dialogisch quattrologisch“ bedeutet, dass es um Austausch geht und nicht um Einbahnstraßen der Verständigung. Nur gegenseitiger Respekt fördert Übereinstimmung in freiheitlich-demokratischen und pluralistischen Grundorientierungen und ist die Basis für ein friedvolles Miteinander – im Kleinen und im europäischen Großen.

Der soziokulturelle Verein KRN realisiert Kulturprojekte, die Auseinandersetzung und Verständigungsprozesse auch in konfliktreichen Konstellationen ermöglichen. Kulturschaffende aus Deutschland und Russland lernen

sich und ihre Kunst kennen und ein breites Publikum hat die Möglichkeit über kulturelle Veranstaltungen das jeweils andere Land aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen.

Kulturaustausch bietet die Möglichkeit zu gemeinsamer Freude an Kunst, zeigt Gemeinsamkeiten jenseits politischer Distanz auf und lässt Auseinandersetzung auf kreative Weise zu.

QUATTROLOGE ist ein Beispiel für eine offene, integrative, demokratische Zivilgesellschaft.

QUATTROLGE strebt die gemeinschaftliche und gleichberechtigte Entwicklung und Realisierung von Kulturprojekten an. Die beteiligten Künstler treten in einen Austauschprozess, bei dem sich alle nicht nur gegenseitig kennenlernen und mehr übereinander erfahren – sondern jedeR sich selbst. In Kooperationen werden die Partner mit den unterschiedlichsten Perspektiven konfrontiert und können so ihre eigene Perspektive neu einordnen.

Als Akteur der Zivilgesellschaft ist KRN vor allem auch an Kooperationen mit Partnern aus der Zivilgesellschaft in Russland interessiert. Angesichts von zunehmendem Schweigen und Kontaktlosigkeit auf anderen Ebenen, ist es wichtig, Verbindungen, Beziehungen und Kontakte zu pflegen.

QUATTROLOGE hat sich als dauerhafte zivilgesellschaftliche Struktur der Zusammenarbeit aufgebaut und wird nach Kräften weiter ausgebaut. Die QUATTROLOGE-Künstlergruppen in Deutschland und in Sochi sind unterschiedlich organisiert. In Deutschland wurde der Verein Kultur Rhein Neckar (KRN) gegründet, die russische Gruppe ist nur lose verbunden und nicht in einer vergleichbaren Form organisiert. Die Klammer QUATTROLOGE verbindet die ca. 50 russischen Künstler – nicht alle in derselben Weise und nicht exklusiv.

In beiden Ländern haben sich die Gruppen im Lauf der zwanzig Jahre verändert: Musikgruppen haben sich aufgelöst und neu zusammen gesetzt; Künstler sind ausgewandert, andere haben sich neu orientiert usw. Bei den letzten Begegnungen hat sich gezeigt, dass Kinder der russischen Künstler, die selbst künstlerische Karrieren begonnen haben, großes Interesse am Projekt QUATTROLOGE haben.

Die Dialoge, die sich im QUATTROLOGE -Titel verbergen, beziehen sich nicht nur auf die Gruppe der Künstler, sondern auch auf die bürgerschaftlich Engagierten im Kulturverein und das Publikum der Veranstaltungen. In den einzelnen Projektformaten hat Beteiligung unterschiedliche Formen.

Kunst als „dritter Ort“ macht es möglich, die verschiedenen Wahrnehmungen zu verstehen und zu hinterfragen. Kulturelle Interventionen tragen zum Abbau von Vorurteile bei, indem sie sie verhandelbar machen.

QUATTROLOGE 2022: con_tact

„Russland und Deutschland sind von der Bevölkerungszahl her die beiden größten europäischen Staaten. Entsprechendes Gewicht kommt ihren bilateralen Beziehungen zu. Nach einer Epoche blutiger Konflikte und politischer Gegensätze begegnen sie sich heute als gleichberechtigte Partner in einem zusammenwachsenden Europa.“ Auswärtiges Amt

Die Verbindungslinie zwischen Deutschen und Russen sind alt und eng. Frühe Kontakte gab es mit Handelsbeziehungen im Mittelalter, im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurden sie in den Bereichen von Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst immer enger und vielfältiger. Das Grauen und die Schrecken des 20. Jahrhunderts mit seinen beiden Weltkriegen sind eine historische Last, die aktuelle Lage der Menschenrechte in Russland und der Bruch des Völkerrechts im Konflikt mit der Ukraine beeinträchtigen die „Völkerfreundschaft“.

Die Reihe von deutsch-russischen Künstlerbeziehungen ist beachtlich, ein Beispiel dafür ist die Künstlervereinigung Blauer Reiter, zu der Maler wie Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlensky gehörten. Fjodor Tjuttschev und Friedrich Schelling; Fjodor Tjuttschev und Heinrich Heine, El Lissitsky und Sophie Lissitsky-Kuppers, Andrey Bely und Rudolf Steiner, Gabriele Münter und Wasilly Kandinski, Marina Zewtajewa und Rainer Maria Rilke, Heinrich Böll und Lew Kopelew – es sind viele deutsch-russische Kontakte und Beziehungen zu entdecken.

In unserem QUATTROLOGE 2022 – Projekt werden wir in einem off- und online-Prozess deutsch-russische Paare identifiizieren und zu deren Beziehung recherchieren. Entlang dieser Kontake werden Künstler aus dem QUATTROLOGE Austausch in kleineren Gruppen inspiriert von ihnen Installationen, Kompositionen, Perfomances entwickeln, die beim Inselsommer 2022 betrachtet, gehört und erlebt werden können.

con_tact

Modul 1: Annäherung

• Stichworte: Kommunikation / Übersetzung-en / Austausch / Un-Vereinbarkeiten? / Wörter, die einwandern – und evtl. ihre Bedeutung verändern / Welche Bedeutung wird Künstliche Intelligenz bekommen?

Modul 2: Reibung / Konflikt

• Stichworte: Wie setzt man sich ein und durch? Wofür setzt man sich ein? -Widerstand – im Vergleich / Umweltaktivismus – hier und dort / Beziehungen von Menschen zur Natur / Beziehungen zwischen Individuum und Staat

Modul 3: Zerbrechen

• Stichworte: Zerbrechlichkeit als Konstituente von Beziehungen / Was passiert mit den „Scherben“ – Wie kommt etwas (wieder) zusammen?

Modul 3:Gelingen

• Stichworte: Glück, Übereinstimmung, Begegnung, Gemeinsamkeit

Es entstehen einzelnen Module für einen Rundgang auf der Parkinsel, der Facetten der Künstler-Kontakte beleuchtet.

Materialisiert finden sich die Ergebnisse in Kunst–Installationen mit dem Titel con-art, die von Bildende Künstler:innen gestaltet werden. Die Installationen stehen zunächst für sich alleine und werden zu Beginn des Inselsommers präsentiert. Zur Eröffnung wird eine Late-Night-Perfomance mit MOVE – Videokunst von N.N.& Musik von Peter Graef (percussion) und Alexander Prysiach (sax) einen Vorgeschmack auf die con_tact – Performances am zweiten Wochenende geben.

Insgesamt 4 land-art-Installationen bilden quasi die Bühne für den perfomativen Abend: con_tact der am zweiten Wochenende am Freitag und wiederholt am Samstag zur Aufführung kommt und wie ein Stationentheater funktioniert.

Zur bildenden Kunst kommt Lyrik, Poesie, Tanz, Musik … hinzu.

Die Performances werden online vorbereitet und in der Woche zwischen der Eröffnung und der con_tact Vorstellungen gemeinsam bearbeitet und geprobt, die beteiligten Künstler:innen finden zusammen für die Aufführungen den letzten Schliff.

