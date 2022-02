Ludwigshafen – Ernst-Bloch-Zentrum trauert um Burghart Schmidt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ernst-Bloch-Zentrum trauert um Prof. Dr. Burghart Schmidt, der am 13. Februar 2022 im Alter von 79 Jahren verstorben ist. “Mit großer Bestürzung haben wir im Ernst-Bloch-Zentrum die traurige Nachricht von Burghart Schmidts Tod erhalten. Wir trauern mit dem so großen Kreis seiner Freund*innen um einen herausragenden Wissenschaftler, einen feinen Menschen, einen ganz besonderen Brückenbauer zwischen der Philosophie und den verschiedenen Künsten und Disziplinen sowie einen Intellektuellen, der sich stets auch den Fragen der Gegenwart gestellt hat. Unser tiefes Mitgefühl und Beileid gilt seiner Familie”, erklärte Prof. Dr. Immacolata Amodeo, Direktorin des Ernst-Bloch- Zentrums und Geschäftsführerin der gleichnamigen Stiftung, auch im Namen allen Mitarbeitenden.

Burghart Schmidt, geboren am 30. November 1942, war enger Mitarbeiter von Ernst Bloch gewesen und an der Herausgabe von dessen Gesamtausgabe im Suhrkamp Verlag beteiligt. Sei-ne akademische Lehrtätigkeit führte Burghart Schmidt nach Wuppertal, Hannover, Wien, Klagenfurt, Graz und Offenbach am Main, wo er Vizepräsident der Hochschule für Gestaltung war. Burghart Schmidt hat beim Aufbau des Ernst-Bloch-Archivs und besonders des Ernst-Bloch-Zentrums der Stadt Ludwigshafen am Rhein intensiv mitgeholfen. Über viele Jahre hinweg hat er die Arbeit des Ernst-Bloch-Zentrums als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats unterstützt.

Er hat die Aktivitäten der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum als Mitglied im Stiftungsrat begleitet, war Mitglied in der Jury des Ernst-Bloch-Preises und hat mit seiner Expertise und seinem Wohlwollen das Ernst-Bloch-Zentrum und die Stiftung gestaltend mitgeprägt. Er war zudem Präsident und dann Ehrenpräsident der Internationalen Ernst-Bloch-Gesellschaft. Durch seine vielen Veröffentlichungen und Vorträge war er zeitlebens bestrebt, das Denken und Wirken von Ernst Bloch lebendig und zukunftswirk-sam zu halten. “In Burghart Schmidt haben wir einen verlässlichen Mitstreiter in Sachen Bloch verloren. Das Ernst-Bloch-Zentrum wird Burghart Schmidt ein ehrendes Andenken bewahren”, so Amodeo.