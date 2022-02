Ludwigshafen / Metropolrregion Rhein-Neckar(red/ak/Deutsche Staatsphilharmonie) – Bei dem Konzertformat Ad.Agio begegnen sich die klassische Musik und Musik aus anderen Kulturräumen Dabei entsteht ein Dialog und ein Wandeln zwischen den verschiedenen Musiktraditionen beginnt. So treten am Samstagabend, den 26. Februar um 19.30 Uhr unter dem Motto „Barockperlen und traditionelle Lieder aus Ungarn“ Mitglieder der Staatsphilharmonie gemeinsam mit Melinda Riebau in der Philharmonie auf. Bevor sich die aus Rumänien stammende Cellistin der Klassik zuwandte, startete sie ihre Karriere als Unterhaltungssängerin im rumänischen Fernsehen.

Was das Besondere an der Reihe Ad.Agio ist: Es gibt keine Bühne. Vielmehr wird ein Klangerlebnis auf Augenhöhe erzeugt, denn die Musizierenden sind um das Publikum herum angeordnet. Dabei darf nicht nur still zugehört werden – tanzen und singen sind ausdrücklich erlaubt. Das Publikum ist eingeladen, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das Programm setzt sich aus Instrumental- und Gesangsstücken der Klassik, des Jazz, der traditionellen Musik und der Weltmusik zusammen. Circle-Songs lassen die Musiker*innen und das Publikum gemeinsam musizieren.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie verzichten wir auf das Auslegen des hauseigenen Teppichs bei den Ad.Agio-Konzerten und bitten darum, eigene Unterlagen mitzubringen (Yoga-Matte, Decke, Kissen o. Ä.). Jeder kann so separat auf einer privaten ‚Insel‘ Platz nehmen und mit ausreichend Abstand im Parkett sitzen.

Das Konzert im Überblick:

Sa, 26. Februar 2022, 19.30 Uhr

Ludwigshafen, Philharmonie

AD.AGIO: BEGEGNUNGEN DER KULTUREN

Barockperlen und traditionelle Lieder aus Ungarn

Andrea Apostoli, Künstlerischer Leiter

Melinda Riebau, Violoncello

