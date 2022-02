Ladenburg – Baumfällarbeiten an der Weinheimer Straße / Am Bildstock

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ladenburg informiert, dass am 23. Februar die Firma ProNatur in Zusammenarbeit mit dem Bauhof die Fällung von zehn Kirschbäumen an der Weinheimer Straße und Entfernung einiger Sträucher Am Bildstock durchführt. Die Fällung der Bäume sowie die Entfernung der Sträucher finden im Rahmen des Baus einer Radwegquerung und eines Radwegelückenschlusses in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt statt. Die Bestandserhebung und Bilanzierung wurde vor der Durchführung der Maßnahmen mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. In diesem Zusammenhang sind auch Ausgleichsmaßnahmen geplant und von der unteren Naturschutzbehörde genehmigt. Für die Arbeiten ist es erforderlich mit Hilfe einer Ampelreglung eine Fahrbahn der Weinheimer Straße zeitweise zu sperren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich einen Tag.

