Kircheimbolanden / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Donnersberg-Touristik-Verband) – Währen der Donnersberger Glanrindwochen dürfen sich alle Feinschmecker und Genießer auf erlesene Köstlichkeiten rund um das heimische Glanrind freuen. Regionalität und Nachhaltigkeit stehen hierbei im Fokus der Partnerbetriebe. Diese beziehen für den Aktionszeitraum vom 5. bis 20. März ein halbes Rind direkt beim Erzeuger, das komplett verarbeitet wird. Im Donnersberger Land, in Rheinhessen und im Pfälzer Bergland bieten folgende Restaurants klassische Gerichte und raffinierte Glanrind-Kreationen an: Gutsschänke Alte Brennerei in Mölsheim, Hotel & Restaurant Bastenhaus in Dannenfels, La Gallerie Restaurant & Weinbar in Mainz, Meisenheimer Hof in Meisenheim, Mühle am Schlossberg in Wartenberg-Rohrbach, Restaurant Freigeist auf der Burg Ebernburg in Bad Münster am Stein-Ebernburg und das Waldhotel Felschbachhof in Ulmet.

Die Glanrindwochen finden auf Initiative von Slowfood Donnersberger Land – Glantal statt und sollen für den Erhalt heimischer Rassen sensibilisieren. Vorwiegend im Glantal und am Donnersberg beheimatet, ist das Glanrind eine traditionelle Hausrindrasse, welche über eine hervorragende Bemuskelung und eine ausgezeichnete Fleischzusammensetzung verfügt. Nachdem die Glanrindrasse in den 1980er-Jahren nahezu ausgestorben war, hat sich der Bestand inzwischen wieder erholt.

Am Samstag, den 5. März findet um 18 Uhr die Eröffnungsveranstaltung im Bastenhaus in Dannenfels statt. Geboten wird ein besonderes Menü zum Preis von 39 € pro Person. Informationen und Reservierung unter Tel. 06357 975900. Überdies bietet der Burghof Stauf in Eisenberg-Stauf am 6., 11. und 20. März ausgewählte Glanrindmenüs unter den Mottos “Metzger trifft Koch”, “Winzer trifft Koch” und “Glanrind international” an.

Wer gerne selbst kochen möchte, hat die Möglichkeit, Fleisch direkt beim Erzeuger zu erwerben, beispielsweise bei der Bannmühle in Odernheim am Glan oder dem Bainer Hof in Waldböckelheim. Auch die Familie Heeger in Breunigweiler bietet in der Zeit der Glanrindwochen 10-Kilo-Pakete mit Glanrindfleisch an. Die Tiere werden hierfür im eigenen Schlachthaus auf dem Hof geschlachtet.

Weitere Infos unter Tel. 06352/1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de