Ilvesheim – In den Kreisverkehr eingefahren und Unfall verursacht

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag gegen 12 Uhr fuhr ein 83-jähriger BMW-Fahrer in einen Kreisverkehr in der Schlossstraße ein. Hierbei übersah der Mann einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 62-jährigen Mann in seinem Ford. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 7.000 Euro. Glücklicherweise erlitten keine Unfallbeteiligten Verletzungen.

