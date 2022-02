Heidelberg-Kirchheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei 28 und 29 Jahre alte Männer wurden nach einem Gaststättenbesuch von drei bisher unbekannten Tätern angegriffen. Das 28-jährige Opfer wurde dabei mit einem scharfkantigen Gegenstand am Kopf stark verletzt. Die beiden Opfer waren zunächst in einer Gaststätte in der Albert-Fritz-Straße. Als sie gegen 2:15 Uhr die Gaststätte verlassen hatten, wurden sie von drei unbekannten Tätern angegriffen. Der 29-jährigen Mann stürzte und die drei Täter traten auf ihn ein. Er hatte keine sichtbaren Verletzungen und lehnte jede medizinische Versorgung ab. Der zweite 28-jährige Mann wurde beim Eintreffen der Polizei bereits von einer Frau in der Gaststätte erst versorgt. Er hatte am Kopf mehrere blutende Verletzungen, die von einem scharfkantigen Gegenstand herrührten.

Der Verletzte musste aufgrund seiner Kopfverletzungen anschließend mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Im näheren Bereich wurden die beiden blutverschmierten Jacken der Geschädigten aufgefunden. Es gingen zwar bei der Polizei mehrere Notrufe vermutlich von Zeugen ein. Die Hintergründe und der genaue Hergang stehen aber bisher noch nicht fest. Auch die beiden Opfer konnten bisher zum weiteren Sachverhalt nichts beitragen.

Beschreibung der Täter

1. Täter: süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild, 45 – 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, welliges Haar

2. Täter: süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild, 20 – 25 Jahre alt, weißes Oberteil mit Applikationen

3. Täter: keine Beschreibung bisher bekannt Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221. 3418-0, in Verbindung zu setzen.