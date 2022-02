Heidelberg – Faschingsferienkurse in der vhs Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn Schüler*innen erkennen, dass ihnen noch Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen, können sie diese in den vhs-Faschingsferienkursen ergänzen. Bessere Englischkenntnisse werden im Halbtagskurs „Close the Corona-gap – Wir schließen Lücken – Unterstützungsangebot für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10“ vermittelt, der am 28.2. beginnt. Der Kurs „Französischsprechen ist cool! Faschingsferienkurs für 12-14-Jährige“, ebenfalls ab dem 28.2., verbindet Lernen mit viel Spaß und kleinen Ausflügen. Im „GFS-Training mit PowerPoint für Schüler*innen ab der 7. Klasse“ ab dem 2.3. geht es u.a. um Zeitmanagement, Informationsbeschaffung und Präsentationstraining.

Im „Nähcamp in den Faschingsferien für Kinder ab 10 Jahren“ mit Beginn am 2.3. werden – ganz abseits schulischer Leistungen – Stofftiere, kleine Taschen, Handyhüllen und vieles mehr genäht.

Anmeldungen unter 06221-911 911 oder über die Webseite www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg