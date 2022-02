Heidelberg – Die Rugby-Nationalmannschaft hat in Heidelberg gegen Belgien verloren

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat das erste Länderspiel in diesem Jahr in der Rugby Europe Trophy zu Hause in Heidelberg gegen Championship-Absteiger Belgien mit 26:33 (16:19) verloren. Für das DRV-Team von Trainer Mark Kuhlmann war dies die zweite Niederlage, zuvor hatte das Rugby-Team in Polen mit 16:21 verloren. Den bisher einzigen Sieg für das deutsche Team gab es in Litauen mit 46:16. Das nächste Länderspiel der deutschen Rugby-Nationalmannschaft findet am 19. März in Heusenstamm gegen die Schweiz statt. Danach ist das nächste Heimspiel am 16. April In Neckarsulm gegen die Ukraine. Weitere Informationen über den Deutschen Rugby-Verband (DRV) gibt es unter www.rugby-verband.de.

Text Michael Sonnick