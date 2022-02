Heidelberg-Bergheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem ein 30-jähriger Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen war, schlug er gegen die Beamten, die er ebenso wie den Polizeiarzt außerdem noch bespuckte Sonntagnacht, kurz vor 1 Uhr, kam es in der Heidelberger Fußgängerzone, Hauptstraße, vor einer Diskothek zu Streitigkeiten einer größere Menschengruppe mit circa 30 Personen. Hierbei flogen auch Stühle und Tische durch die Gegend. Inwieweit es dabei bereits zu Sachbeschädigungen gekommen ist, wird noch geklärt. Als Haupttäter des Streits konnten zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren ausgemacht werden. Dem Streit vorausgegangen war wohl, dass den beiden angetrunkenen Männern der Zutritt zu dem Tanzlokal durch den Türsteher verwehrt wurde. Daraufhin beleidigte der 30-Jährige den 47-jährigen Türsteher aufs Übelste in Gossensprache.

Dies verschaffte ihm aber keinen Zutritt in das Lokal und er sowie der zweite Mann wurden durch die eintreffenden Polizeibeamten festgenommen und zur Polizeiwache Heidelberg-Mitte verbracht. Bereits beim Einsteigen setzte der 30-jährige Täter seine volle Körperkraft gegen die beiden Polizeibeamten ein und sperrte sich gegen den Einstieg in den Streifenwagen. Seine Beleidigungen in Gossensprache führte er dann beim Transport auch gegen die Beamten fort und drohte ihnen sogar mit dem Tod. Als der 30-Jährige auf der Wache in die Zelle verbracht werden sollte, sperrte er sich erneut, trat und schlug gegen die Beamten. Beim Fixieren des Mannes verletzte sich hierbei ein Polizeibeamter leicht an seiner Hand.

Nicht genug – der 30-Jährige beleidigte auch den zur Blutentnahme hinzugezogen Polizeivertragsarzt. Ihn und auch die Polizeibeamten bespuckte er. Der 29-jährige zweite Mann war zwar auch äußerst aggressiv, hielt sich jedoch ansonsten zurück. Die beiden alkoholisierten Männer verbrachten die restliche Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam und nun müssen sie für die polizeiliche “Logis” mit einem hohen Gebührenbescheid rechnen. Nach Auswertung der Bodycam-Aufnahmen und nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt gegen den 30-Jährige Anzeige u. a. wegen tätlichem Angriff und Widerstand.