Germersheim – Schulwegkontrolle mit perfektem Ergebnis

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 18.02.2022 führten Germersheimer Polizisten an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim Schulwegkontrollen durch und nahmen dabei insbesondere die Elterntaxis ins Visier. Erfreulicherweise kam es zu keinerlei Verstößen. Ob das an den gestiegenen Bußgeldern und der damit zusammenhängenden Einsicht oder der funktionierenden WhatsApp Gruppe lag, bleibt abzuwarten.

