Germersheim – Änderung bei der Ausstellung von Genesenen-Nachweisen im Kreis Germersheim

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenem Samstag hatte gegen 17 Uhr eine Gartenlaube in einem Schrebergarten Am Bachrhein Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr von Hockenheim sowie Polizei waren mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz. Die Gartenlaube stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Der Brandherd wurde schnell durch die Brandbekämpfer gelöscht, wodurch sich das Feuer ... Mehr lesen »