Frankenthal – Wasserschaden: Kita Carl-Spitzweg-Straße geschlossen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen eines Wasserschadens an der Decke bleibt die städtische Kindertagesstätte Carl-Spitzweg-Straße bis auf Weiteres geschlossen. Festgestellt wurde der Schaden bei einer Kontrolle am gestrigen Donnerstag, 17. Februar. Weil zunächst weitere Messungen vorgenommen werden mussten, war die gesamte Einrichtung am heutigen Freitag geschlossen. Am Montag und Dienstag werden die Kinder berufstätiger Eltern in Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Am Strandbad betreut – eine Vermischung der Kinder beider Kitas erfolgt nicht. Über das weitere Vorgehen wird entschieden, wenn die Ergebnisse der Untersuchungen vorliegen. Diese werden Anfang der Woche erwartet.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail