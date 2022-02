Böhl-Iggelheim – Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall mit Sachschaden

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine PKW-Fahrerin wollte am Sonntag, 20.02.2022, gegen 12:30 Uhr, an der Einmündung der Landstraße 528 in die Lützelstraße im Ortsteil Iggelheim abbiegen. Ihr entgegen kam aus Richtung Ampelkreuzung ein PKW-Fahrer. Als ein anderer Wartepflichtiger PKW-Fahrer, der aus der Lützelstraße kam, etwas nach vorne über die Haltelinie in Richtung Landstraße rollte, leitete der zuerst genannte PKW-Fahrer, unterwegs in Richtung Speyer, ein Ausweichmanöver nach links ein und kollidierte mit der PKW-Fahrerin, die in die Lützelstraße abbiegen wollte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Zusammenstoß fand lediglich an den Außenspiegeln statt. Der Sachschaden wird auf circa 700 Euro beziffert.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail