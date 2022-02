Bechtheim – Erfolgreicher erste Dreck-Weg-Tag in Bechtheim

Bechtheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 19. Februar 2022 traf sich trotz heftiger Böhen eine Gruppe ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, um den vom Heimatverein Bechtheim organisierten “Dreck-Weg-Tag” zu unterstützen. „Der Heimatverein Bechtheim möchte sich ganz herzlich bei den über 30 Helferinnen und Helfern bedanken. Es freut uns ganz besonders, dass auch so viele Kinder mit dabei waren.“ so Ilse Weinreich, Vorsitzende des Heimatvereins. Insgesamt wurde ein kompletter Anhänger mit gefüllten Müllsäcken und sonstigem Unrat aus der Gemarkung entfernt. Hier unterstützt die Ortsgemeinde den Heimatverein bei der Entsorgung des Sondermülls, von dem leider auch einiges in der Gemarkung gefunden wurde. Auch bei der Bewerbung der Aktion hat die Ortsgemeinde den Verein gerne unterstützt. „Eine tolle Aktion zum Wohle unserer schönen Gemeinde und gleichzeitig ein Beweis für die intakte Dorfgemeinschaft.“ freut sich Tobias Perlick, Ortsbürgermeister von Bechtheim. Er hofft, dass dies der Auftakt zu weiteren Veranstaltungen oder auch Ehrenamtsgruppen ist.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail