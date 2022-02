Weinheim – Stürmisches Wochenende für die Weinheimer Feuerwehr

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Freiwillige Feuerwehr musste zu mehreren Sturmeinsätzen ausrücken. Trotz zahlreicher Einsätze hielten sich die Schäden in Grenzen.

Nachdem die Feuerwehr Weinheim am Freitagmorgen zunächst die Feuerwehr Hirschberg bei einem Zimmerbrand mit der Drehleiter unterstützen musste, gab es am Abend weitere sturmbedingte Einsätze. Kurz nach 18 Uhr kam der erste Einsatz für die Abteilung Sulzbach. Hier wurde ein großer Baum auf dem Spielplatz zwischen Holbeinstraße und Thomastraße entwurzelt. Die Einsatzkräfte aus Sulzbach sicherten, die Einsatzstelle und sperrten den Bereich ab. Die Einsatzstelle wurde an die Bauhofbereitschaft übergeben, die sich um die weitere Schadensbeseitigung kümmert.

Auch in der Stettiner Straße wurde durch eine Windböe auf dem Spielplatz ein großer Baum entwurzelt, zu dem die Abteilung Stadt ausrücken musste. Weitere umgestürzte Bäume mussten mit Hilfe der Kettensäge am Neuen Burgweg und in der Wachenbergstraße zerlegt werden. Auf einer Baustelle in der Händelstraße mussten dann noch Bauzäune und flatternde Werbebanner entfernt und gesichert werden.

Die Odenwaldabteilungen Rippenweier, Oberflockenbach und Ritschweier wurden gegen 19 Uhr auf die Landesstrasse 596 zwischen Rippenweier und der Ursenbacher Höhe gerufen. Hier blockierte ein Baum halbseitig die Fahrbahn. Die Einsatzstelle wurde gesichert, der Baum mit der Kettensäge zerkleinert und der Grünschnitt sicher am Straßenrand gelagert. Gegen 22 Uhr waren alle Einsatzstellen abgearbeitet und die Feuerwehr konnte die Einsatzbereitschaft auflösen.

Aber auch am Samstag hatte die Freiwillige Feuerwehr einiges zu tun. Gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst wurde die Abteilung Stadt gegen 9:30 Uhr in die Schollstraße alarmiert. Hier wurde eine Person in hilfloser Lage vermutet. Daher öffnete die Feuerwehr die Tür mit Spezialwerkzeug und verschaffte dem Rettungsdienst einen Zugang zur Wohnung. Die Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und die Feuerwehr konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Parallel zu diesem Einsatz musste die Feuerwehr in die Alte Landstraße ausrücken. Hier waren auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses mehrere Ziegel locker und auch schon teilweise auf die Straße gefallen. Daher brachten die Einsatzkräfte die Drehleiter in Stellung und räumten die Ziegel des Daches.

Ganz ähnlich sah die Lage in der Nördlichen Bergstraße in Sulzbach aus. Auch hier lösten sich aufgrund des Sturmes Dachziegel. Diese wurden, nachdem die Bergstraße von der Abteilung Sulzbach voll gesperrt und die Drehleiter von der Abteilung Stadt in Stellung gebracht wurde, entfernt und gesichert. Auch eine Fachfirma, die vom Hauseigentümer verständigt wurde, kontrollierte das Dach und die restlichen Ziegel. Nachdem die Gefahr gebannt war und die Einsatzstelle an den Hauseigentümer übergeben wurde, konnte auch die Bergstraße wieder freigegeben werden

Foto Feuerwehr / Text: Ralf Mittelbach