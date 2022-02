Sinsheim – Die TSG Hoffenheim feiert Auswärtssieg in Wolfsburg

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg einen 2:1-Auswärtssieg gefeiert. Die Wolfsburger gingen durch einen Schlenzer vom dänischen Neuzugang Jonas Wind in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Hälfte machten dann die Hoffenheimer vor 7.145 Zuschauern mehr Druck und erzielten in der 74. Minute durch Jacob Bruun Larsen den 1:1-Ausgleichstreffer. Nur vier Minuten (78.) später drehte TSG-Torjäger Andrej Kramaric mit seinem vierten Saisontor das Spiel und schoss den 2:1-Siegtreffer für die Kraichgauer.

Mit dem elften Saisonsieg hat sich die TSG Hoffenheim mit Trainer Sebastian Hoeneß mit 37 Punkten auf den vorläufig vierten Tabellenplatz verbessert. Die Hoffenheimer haben nun vier Zähler Rückstand auf Bayer 04 Leverkusen (41 Punkte), die am Freitag beim 1. FSV Mainz 05 mit 3:2 verloren. Der Tabellenführer FC Bayern München (52 Punkte) und der Tabellenzweite Borussia Dortmund (46 Zähler) spielen erst am Sonntag.

Das nächste Bundesligaspiel von der TSG Hoffenheim ist am Freitag, 25. Februar um 20.30 Uhr, in Sinsheim das Derby gegen den VfB Stuttgart, der auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Text Michael Sonnick