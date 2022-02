Sandhausen – Der SV Sandhausen holt gegen den HSV einen Punkt

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.Der SV 1916 Sandhausen hat im Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV mit einem 1:1-Unentschieden einen wichtigen Punkt geholt. Mit der ersten Chance ging Sandhausen in der 15. Minute durch Pascal Testroet mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit glich der HSV durch Sonny Kittel in der 59. Minute zum 1:1 aus. Der SV Sandhausen mit Trainer Alois Schwartz blieb im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und holte acht Zähler.

Mit dem siebten Remis in dieser Saison hat sich der SV Sandhausen nach 23 Spielen mit 25 Punkten auf den vorläufig 14. Tabellenplatz verbessert. Weiterhin sehr spannend ist der Kampf um die Tabellenspitze in der 2. Liga. Der SV Werder Bremen führt vorläufig mit 42 Punkten vor dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli mit jeweils 41 Zählern.

Das nächste Spiel bestreitet der SV Sandhausen auswärts am Sonntag, 27. Februar um 13.30 Uhr, beim 1. FC Heidenheim, der Tabellensechster ist. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick