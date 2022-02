Rhein-Pfalz-Kreis – Deutlicher Heimsieg für FV 1920 Dudenhofen

Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der FV 1920 Dudenhofen hat sich mit einem deutlichen 5:0-Heimsieg gegen den FSV Jägersburg in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Süd für die Regionalliga-Aufstiegsrunde qualifiziert. Justin Neuner brachte Dudenhofen in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, Kevin Hoffmann erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Mit seinem zweiten Treffer gelang Justin Neuner in der 32. Minute die 3:0-Halbzeitführung. Nach der Pause sorgte Eric Häußler in der 52. Minute für die Vorentscheidung zum 4:0. Nur vier Minuten (56.) später schoss Jannik Styblo den Treffer zum 5:0-Endstand.

Das FVD-Team von Trainer Steffen Litzel liegt in der Tabelle nach 18 Spielen mit 33 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Tabellenführer ist Wormatia Worms mit 45 Zählern nach 18 Partien vor Arminia Ludwigshafen mit 37 Punkten nach 19 Spielen.

Bereits am Mittwoch, 23. Februar um 19.30 Uhr, erwartet der FV Dudenhofen den Tabellendritten FC Hertha Wiesbach zum nächsten Heimspiel. Die Punkte aus diesem Spiel werden in die Aufstiegsrunde übernommen. Weitere Informationen über den FV Dudenhofen gibt es unter www.fv-dudenhofen.de.



Foto : Der FV Dudenhofen hat das Heimspiel gegen den FSV Jägersburg deutlich mit 5:0 gewonnen (Foto Michael Sonnick)