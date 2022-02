Mannheim – Das Kurpfalz-Derby zwischen Waldhof und dem FCK endet torlos

Mannheim/Kaiserslautern. Beim Kurpfalz-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern gab es wie im Hinspiel ein torloses 0:0-Unentschieden. Der FCK musste bereits früh in der 17. Minute wechseln, da sich Felix Götze verletzte; für ihn kam Daniel Hanslik. Das Spiel vor 19.000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion wurde vom erfahrenen Schiedsrichter Deniz Aytekin geleitet und war kämpferisch ausgeglichen. Erst in der zweiten Hälfte hatten beide Mannschaften gute Torchancen, aber am Ende blieb es beim gerechten Remis. Für beide Teams ist dies ein wichtiger Punkt im Kampf um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Der 1. FC Kaiserslautern bleibt nach dem zwölften Spiel in Folge ohne Niederlage mit 47 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem 1. FC Magdeburg mit 61 Punkten. Der SV Waldhof Mannheim hat sich mit 43 Zählern auf den vierten Tabellenrang verbessert. Beide Mannschaften profitierten auch von der 0:1-Heimniederlage vom 1. FC Saarbrücken gegen Viktoria Köln, die Saarbrücker sind mit 43 Zählern nun Tabellenfünfter.

Am nächsten Spieltag (am Samstag 26.2 um 14 Uhr) müssen die Waldhöfer auswärts beim Halleschen FC antreten, der 1. FC Kaiserslautern spielt zu Hause auf dem Betzenberg gegen den SC Verl. Weitere Informationen über die beiden Vereine gibt es für den SV Waldhof Mannheim unter www.svw07.de und für den 1. FC Kaiserslautern unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick