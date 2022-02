Ludwigshafen – Streitigkeiten in der Gartenstadt eskalieren

Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der FV 1920 Dudenhofen hat sich mit einem deutlichen 5:0-Heimsieg gegen den FSV Jägersburg in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Süd für die Regionalliga-Aufstiegsrunde qualifiziert. Justin Neuner brachte Dudenhofen in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, Kevin Hoffmann erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Mit seinem zweiten Treffer gelang Justin Neuner in ... Mehr lesen »