Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Vogelhändler

Mit der Neuinszenierung von Carl Zellers unterhaltsamer Operette Der Vogelhändler gastiert das Pfalztheater Kaiserslautern am Freitag, 4.3. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 6.3.2022 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Das muntere und durch eine Vielzahl verhängnisvoller Verwechslungen gezeichnete Stück spielt in der Pfalz im frühen 18. Jahrhundert zur Zeit der Kurfürsten. Der Vogelhändler Adam aus Tirol würde zu gern die Christel von der Post heiraten, doch dazu ist er zu arm. Deshalb möchte Christel beim Kurfürsten die vakante Stelle des Menagerie-Direktors für ihren Adam erbitten. Sie merkt nicht, dass sie im intimen Pavillon nicht dem Kurfürsten selbst, sondern dem Grafen Stanislaus begegnet, der sich als solcher ausgibt. Als Adam von dem vermeint­lichen Tête-à-Tête seiner Verlobten mit dem als Schürzenjäger berüchtigten Kurfürsten er­fährt, sagt er sich in seiner Eifersucht von Christel los und macht direkt dem Bauernmädchen Marie den Hof. Diese ist aber niemand anders als die verkleidete Kurfürstin, die ihrem un­treuen Mann auf die Schliche kommen will. Nach einer Reihe kompromittierender Situatio­nen und wechselnden Begegnungen stehen am Ende mehrere glücklich vereinte Paare.

Die spritzige Musikkomödie ist durch die Natürlichkeit und volkstümliche Frische von Carl Zellers Musik geprägt. Die vokalen Ensembles glänzen durch ihre Klang­pracht und gekrönt wird das Ganze durch ein großartiges Finale voller witziger Einfälle. Eini­ge der Arien und Melodien haben es zu Weltruhm gebracht, darunter der Walzer „Fröh­lich Pfalz, Gott erhalt’s“ und „Schenkt man sich Rosen in Tirol“, aber auch das lustige Lied „Ich bin die Christel von der Post“. Thomas Winters Neuinszenierung des Werkes hat Ende Feb­ruar am Pfalztheater Kaiserslautern Premiere. Die Musikalische Leitung liegt in den Händen von Oliver Pols, die Ausstattung wurde von Bühnen- und Kostümbildner Toto entworfen.

Preise 41 € / 35 € / 29 € / 23 €, Familienpaket 113 € / 99 € / 81 € / 63 €

Nachmittagsvorstellung 14:30 UHR 24 € / ermäßigt 14 €, Familienpaket 65 €

Kartentelefon 0621/504 2558