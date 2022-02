Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Familienbüro der Stadt Heidelberg ab Montag, 7. März 2022, einen zusätzlichen Kurs für Heidelberger Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr an. Der Kurs findet montags am 7., 14. und 21. März sowie am 4. April jeweils von 17 bis 18.30 Uhr online statt. Am Montag, 11. April 2022, lädt das Familienbüro zu einer Präsenzveranstaltung von 16 bis 17.30 Uhr in die „Plöckstube“, Plöck 2a, zum persönlichen Austausch ein. Referentin ist die Familiengesundheits- und Kinderkrankenschwester Nicole Laemers-Müller. Sie gibt Informationen dazu, was ein Baby in den ersten Lebensmonaten braucht, und kommt mit den Familien zu wichtigen Themen rund um die erste Zeit mit Baby ins Gespräch. Das Format bietet auch Raum für den Austausch der Familien untereinander. Anmeldungen sind per E-Mail möglich an familienoffensive@heidelberg.de oder telefonisch im Familienbüro unter 06221 58-37888. Die Teilnahme ist für die Familien kostenlos.

