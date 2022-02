Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer Versammlung am Montag, 21. Februar 2022, kann es zwischen 16.30 und 18 Uhr an der Theodor-Heuss-Brücke und besonders der Uferstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Anlässlich der Gewalttat in einem Hörsaal der Universität Heidelberg am 24. Januar 2022 hat die Verfasste Studierendenschaft der Ruperto Carola eine Gedenkprozession bei der Versammlungsbehörde der Stadt Heidelberg angemeldet. Die Gedenkprozession beginnt am Universitätsplatz und führt über die Hauptstraße zum Bismarckplatz. Sie wird dann die Theodor-Heuss-Brücke über die östliche Fahrbahn queren und über die Uferstraße entlang des Neckars zum Neuenheimer Feld führen. Für die Dauer der Prozession werden die östliche Fahrbahn der Theodor-Heuss-Brücke und die Uferstraße zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Ernst-Walz-Brücke gesperrt.

