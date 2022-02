Haßloch – Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am Samstag, den 19.02.2022, in der Zeit von 17:50 Uhr bis 20:40 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße. Das Wohnhaus wurde während der Abwesenheit der Eigentümer durchwühlt und es wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Bei Rückkehr der Eigentümer hatte die unbekannte Täterschaft das Objekt bereits verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Haßloch oder die Kriminalpolizei in Neustadt a.d.W.