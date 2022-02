Worms – Glücklicherweise niemand verletzt bei Unfall auf der #B9

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Alsheim/Guntersblum – Am 18.02.2022 um 14:45 Uhr ereignete sich auf der B9 zwischen Alsheim und Guntersblum ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die genannten Fahrzeuge fuhren von Worms in Richtung Mainz, als die vorausfahrende 30-jährige aus Lampertheim mit ihrem PKW nach rechts auf einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte. Ein dahinterfahrender 55-jähriger aus Wörrstadt erkannte dies rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug abbremsen. Ein an dritter Stelle fahrender 38-jähriger aus Oppenheim versuchte ebenfalls abzubremsen, fuhr jedoch, vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands, auf das vorausfahrende Fahrzeug des Wörrstädters auf. Dieses wurde wiederum auf das erste Fahrzeug der Lampertheimerin aufgeschoben. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Das Fahrzeug des Oppenheimers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weil sich in dem Fahrzeug der Frau aus Lampertheim ein sechs- und ein achtjähriges Kind befanden, waren auch Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Es wurde vorsorglich ein Notarzt mit einem Helikopter zur Unfallstelle geflogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bei dem Unfall allerdings niemand verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der in Richtung Mainz fahrende Verkehr auf der B9 für etwa 30 Minuten zur L439 abgeleitet werden. Die freiwilligen Feuerwehren Alsheim, Gimbsheim und Guntersblum waren ebenfalls im Einsatz.