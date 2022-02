Mannheim – Restkarten sind für das Derby Waldhof gegen den FCK erhältlich

Mannheim. Für das Kurpfalz-Derby jetzt am Sonntag (20. Februar um 14 Uhr) zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern wurde kurzfristig die Zuschauerkapazität auf 19.000 Besucher erhöht. Für das Spiel am Sonntag im Carl-Benz-Stadion in Mannheim gibt es noch Restkarten. Für die FCK-Fans wurde die Anzahl auf 1.900 Tickets erhöht, die aber alle vergriffen sind. Der SV Waldhof Mannheim hat mitgeteilt, dass die Besucher früh anreisen sollen, da alle Ticketinhaber wegen der

Corona-Verordnung am Eingang kontrolliert werden müssen.

Beim Hinspiel im September 2021 gab es zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim ein torloses 0:0-Unentschieden auf dem Betzenberg. Beim letzten Duell in Mannheim feierte der 1. FC Kaiserslautern einen 2:0-Auswärtssieg, dies war dort das erste Spiel vom neuen FCK-Trainer Marco Antwerpen. Am letzten Spieltag in der 3. Liga holten beide Mannschaften einen Punkt, Waldhof Mannheim spielte auswärts bei Türkgücü München 0:0 und der 1. FC Kaiserslautern zu Hause gegen den Spitzenreiter 1. FC Magdeburg 2:2. In der Tabelle liegen die Waldhöfer mit 42 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, der FCK ist mit 46 Zählern Tabellenzweiter. Das Derby wird live bei Magenta-TV übertragen. Weitere Informationen über den Kartenvorverkauf und den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick