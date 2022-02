Ludwigshafen – Sportliches Kanada: Lacrosse im Sommer, Eishockey im Winter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Kanada ist das ideale Reiseland für Outdoor-Aktivitäten. Wandern, Wassersport, Skifahren, es gibt keine Sportart, die nicht angeboten wird. Der Nationalsport ist Eishockey, aber auch Lacrosse, das schnellste Spiel der Welt auf zwei Beinen. Dazu gibt es eine nahezu unberührte Natur und schillernde Weltmetropolen. Kanada zählt zu den Traumurlaubszielen auch für deutsche Urlauber. Im Jahr 2019 reiste rund eine halbe Million Touristen aus Deutschland in das zweitgrößte Land der Erde.

Unterwegs mit Wohnmobil oder Mietwagen

Die fantastische Natur, in der man fast überall übernachten kann, macht Kanada besonders für Wohnmobilreisende so attraktiv. An der Westküste gibt es ein Paradies für Surfer, zwei Stunden nördlich von Vancouver befindet sich eines der größten Skigebiete der Welt. Kanadas Landschaften bieten traumhafte Kulissen für Reiseerlebnisse der besonderen Art. Davon bekommt man am besten einen Eindruck, wenn man das Land mit dem Wohnmobil oder Mietwagen bereist. Im Wohnmobil hat auch das Mountainbike Platz. Denn unterwegs findet man perfekte Bedingungen für Mountainbike-Touren. In British Columbia sind die Skigebiete im Sommer für Mountainbike-Touren geöffnet. Im Skigebiet um Whistler liegt der größte und berühmteste Biker-Park der Welt. Bleibt nur die Frage: Sollte man Kanada besser mit dem Wohnmobil oder per Mietwagen und vorgebuchten Unterkünften entdecken? Hier lesen Sie mehr über Vor- und Nachteile bei einer Rundreise.

Den Nationalsport Lacrosse entdecken

Unabhängig sein, Land und Leute kennenlernen ist der Traum der meisten Kanada-Urlauber. Nur so haben sie die Möglichkeit, das Land in seiner ganzen Vielfalt zu erleben und selbst aktiv zu sein. Auf jeden Fall sollte man die Gelegenheit nutzen und die Nationalsportart Lacrosse ausprobieren. Schon die Indianer haben Lacrosse, den „kleinen Bruder des Krieges“ gespielt. So kriegerisch wie es klingt, ist das Spiel aber nicht. Ein Hartgummiball in der Größe eines Tennisballs wird mithilfe eines ein Meter langen Schlägers mit einem Netz in ein Tor getragen, geworfen oder geschossen, ohne ihn mit den Händen zu berühren. Die Indianer spielten das Spiel aber tatsächlich mit 100 Spielern als Vorbereitung auf einen Krieg. Der Teamgeist sollte gefördert werden. Selbst Streitigkeiten unter den Stämmen wurden mit einer Partie Lacrosse ausgetragen. Inzwischen wird Lacrosse auch bei uns gespielt, es gibt deutschlandweit 31 Mannschaften mit zwischen 50 und 150 Mitgliedern.

Vom Gummiball zum Puck

In Kanada wurde Lacrosse 1994 offiziell zum Nationalsport im Sommer erklärt, der Nationalsport im Winter ist Eishockey. Weil hier erstmals die Eishockeyregeln festgeschrieben wurden, gilt Kanada als Mutterland der Sportart, auch wenn die Wissenschaft den Ursprung von Eishockey in den Niederlanden vermutet. Das erste Eishockeyspiel jedenfalls wurde 1875 in Montreal ausgetragen, damals noch mit einem Gummiball, der aber immer wieder über die Aus-Linie sprang. William Fleet Robertson soll daraufhin einfach oben und unten die Rundungen abgeschnitten und so den Puck erfunden haben. Eishockey ist auch bei uns sehr beliebt. In der Deutschen Eishockeyliga kämpfen 14 Mannschaften um die Deutsche Meisterschaft, die im Jahr 2019 die Adler nach Mannheim holten.

Die gleiche Bedeutung wie in Kanada hat Eishockey bei uns noch lange nicht. Es lohnt sich aber, bei einer Rundreise ein kanadisches Eishockeyspiel zu besuchen. Eishockey ist in Kanada Leidenschaft pur. Kein Wunder also, dass der Nationalsport auch in der Literatur eine bedeutende Rolle spielt.

Bildquelle: pixabay.com/de/