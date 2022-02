Grünstadt – Sturmtief “Zeynep” sorgte für Stromausfall in Carlsberg

Grünstadt / Carlsberg-Hertlingshausen (ots)

Bei der Polizeiinspektion Grünstadt wurden am Freitag, 18.02.2022, im Zeitraum von 17:45 bis 18:30 Uhr mehrere umgestürzte Bäume in Carlsberg und Umgebung gemeldet, welche die Straßen blockierten. Weiterhin wurde durch den Sturm eine Stromleitung in der Klosterhofstraße in Carlsberg OT Hertlingshausen beschädigt, was zur Folge hatte, dass bei mehreren Anwohnern der Strom ausfiel. Die Stromversorgung konnte allerdings nach ca. drei Stunden durch die Pfalzwerke wieder hergestellt werden.