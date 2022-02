St.Leon-Rot – Gute Nachrichten – Vermisster nach großangelegter Suche aufgefunden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Hochklassigen Fußball in Mannheim sichern: Stadt strebt Weiterentwicklung des Carl-Benz-Stadions an Seit 1994 ist das Carl-Benz-Stadion in der Oststadt in direkter Nachbarschaft zum Luisenpark die Heimat des SV Waldhof Mannheim 07. Nach dem Aufstieg des Fußballclubs in die dritte Liga in der Saison 2019/ 2020 hat die Stadt bereits 3,6 Millionen ... Mehr lesen »