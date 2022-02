Rhein-Pfalz-Kreis / Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar.

Um die Gemeinde Limburgerhof für Gewerbetreibende sowie Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu machen, schlägt die FDP vor, eine überparteiliche, nicht politisch motivierte „Zukunftswerkstatt für die Digitale Transformation – Limburgerhof“ zu gründen. Das aus IT-affinen Bürgerinnen und Bürgern sowie Fachleuten zu bildende Gremium soll jenseits der Digitalisierungs-Initiativen von Bürgermeister und Gemeindeverwaltung ein langfristiges Konzept erarbeiten und damit Investitionsentscheidungen für den Gemeinderat vorbereiten. Als Grundlage für die Arbeit der Zukunftswerkstatt dient eine von Parteimitgliedern des Ortsverbands der Freien Demokraten erstellte Ideensammlung.

„Die geplante Zukunftswerkstatt soll Vorhaben für bürgernahe Information und eine angemessene Infrastruktur in der Gemeinde priorisieren sowie die Voraussetzungen für deren langfristige Umsetzung schaffen“, so Fraktionsvorsitzender Oliver Neumann. Die digitale Transformation sei eine Aufgabe, die über die nächsten Jahre hinweg längerfristig gelöst werden müsse.

Zu den „Mitarbeitenden“ in der Zukunftswerkstatt gehören zunächst Vertreter verschiedener Fraktionen im Gemeinderat. Zur Mitwirkung an dieser überparteilichen Initiative sind aber auch einsatzbereite Bürgerinnen – und Bürger sowie IT-Fachkräfte aus Limburgerhof eingeladen. Ein erster Werkstatt-Treff soll am 23. März 2022 abends stattfinden.

Quelle FDP Limburgerhof