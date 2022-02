Ludwigshafen – Vergewaltigung in Höhe des Berliner Platzes – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Donnerstag, 17. Februar 2022, wurde in den frühen Abendstunden eine 44-Jährige an den Stufen der Rheinschanzenpromenade in Höhe des Berliner Platzes von zwei Unbekannten vergewaltigt. Die Männer stahlen nach der Tat die Bauchtasche der Frau mit unbekanntem Inhalt und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein Täter wird als 1,80 m groß beschrieben. Er war schlank und bekleidet mit einer Tarnjacke, schwarzen Hosen und schwarzen Schuhe der Marke Nike. Der andere Täter wird als 1,90 m groß beschrieben. Er war dunkelhäutig und trug eine schwarze Bomberjacke mit blauen Jeans. Weiterhin soll er eine auffällige Narbe im Gesicht haben. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den beiden Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.