Mannheim / Mannheim-Neckarstadt (ots) INSERATwww.mannheim.de Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Stadtteil Neckarstadt wurde ein 11-jähriger Junge leicht verletzt. Der 11-Jährige überquerte am Alten Meßplatz in Höhe des Platzhauses an der dortigen Fußgängerampel bei Grünlicht die Fahrbahn. Als er in der Mitte der Fahrbahn angelangt war, kam aus Richtung Mittelstraße ein Kleinwagen herangefahren und fuhr ... Mehr lesen »