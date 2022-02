Frankenthal – Christian Baldauf: Eigenheim-Förderung für junge Menschen und Familien jetzt

Frankenthal / Mainz

Die CDU-Landtagsfraktion will junge Menschen und Familien dabei unterstützen, dass der Traum vom Eigenheim Realität wird! Dazu sollen sie beim Bau und Erwerb einer

selbstgenutzten Immobilie unterstützt werden – ein Förderprogramm muss her. Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Baldauf setzt sich gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion für ein Förderprogramm ein. Ein Programm mit dem gerade junge Menschen und Familien beim Bau und Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie finanziell unterstützt werden sollen.

„Ein Eigenheim ist Zuhause, Zukunftsinvestition und Altersvorsorge. Gerade viele junge Menschen und Familien haben den Wunsch nach einem Eigenheim. Doch angesichts schwieriger Zeiten und teils

explodierender Kosten für Grundstücke und den Bau eines Hauses ist die finanzielle Hürde mittlerweile sehr hoch. Daher setzen wir uns für eine finanzielle Unterstützung des Landes ein. Mehreinnahmen des Landes aus der Grunderwerbsteuer sollen zur Förderung junger Familien beim Erwerb von Wohneigentum verwendet werden. Wir möchten gerade junge Menschen dabei unterstützen, dass der

Traum vom Eigenheim Realität wird“, betont Baldauf.

Der Christdemokrat verweist auf eine Initiative von CDU und FDP im nordrhein-westfälischen Landtag, die Vorbild auch für Rheinland-Pfalz sein kann. Mit einem 400-Millionen-Förderprogramm für

Nordrhein-Westfalen sollen Bürgerinnen und Bürger beim Kauf von Wohneigentum unterstützt werden. In unserem Nachbarbundesland soll ein Förderprogramm erarbeitet werden, bei dem auch ein

gestaffelter Fördersatz denkbar ist, der sich an der Zahl der einziehenden Personen ausrichtet und damit Kinder besonders berücksichtigt. „Das ist genau der richtige Ansatz: Denn wir wollen auch besonders Familien unterstützen. Das Ziel des Förderprogramms ist eine prozentuale Entlastung von 1,5 bis 2,0 Prozent. Es ist auf den ersten Blick eine kleine, aber oftmals entscheidende Unterstützung“, fordert Christian Baldauf.

Dabei ist das Förderprogramm aus Sicht der/des CDU-Politikerin/Politikers ein erster Schritt: Ab 2023 will die CDU den Wegfall der Grunderwerbsteuer beim Ersterwerb von Wohneigentum an, bis zu einer Immobilienpreisgrenze von 500.000 Euro, sobald eine dafür notwendige Öffnungsklausel auf Bundesebene beschlossen wurde. „Unser Ziel ist klar: Wir möchten den Eigenheim-Wunsch finanziell

unterstützen!“, erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Baldauf.

Quelle Christian Baldauf Wahlkreis-Büro für Frankenthal und den nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis