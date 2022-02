Speyer – Der neue Vorstand des Jugendstadtrats ist gewählt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In der konstituierenden Sitzung am Mittwoch, 16. Februar 2022 hat der Speyerer Jugendstadtrat seinen neuen Vorstand gewählt. Den Vorsitz übernimmt Alexander Martirosyan. Seine beiden Stellvertreter*innen sind Lenya Misselwitz und Bastian Bubbel. Die Vorsitzenden freuen sich auf ihre Amtszeit und über das in sie gesetzte Vertrauen der Mitglieder. Sie hoffen, an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen zu können und freuen sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den politisch Verantwortlichen der Stadt Speyer. Der Speyerer Jugendstadtrat befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 2009 nunmehr in seiner siebten Wahlperiode.

