Obrigheim – Vier Kinder sorgten für Großeinsatz der Polizei an Gemeinschaftsschule

Obrigheim / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar Einsatz an Gemeinschaftsschule Eine vermeintliche Bedrohungslage an der Gemeinschaftsschule in der Schulstraße in Obrigheim führte am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Gegen 15 Uhr wurden verdächtige Personen auf dem angrenzenden Sportplatz gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sollen diese mit einem Gegenstand hantiert haben, der sich später als Spielzeugwaffe