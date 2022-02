Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MVV Energie AG) – Neue Ausschreibungsrunde startet: Vereine, Organisationen und Einrichtungen können sich mit ihren innovativen Projekten vom 17. Februar bis 14. März 2022 online bewerben

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV unterstützt als zuverlässiger Partner seit vielen Jahren Vereine, Organisationen und Einrichtungen aus Mannheim und der Metropolregion Rhein Neckar bei ihrer wichtigen Arbeit. Ende vergangenen Jahres hat das Unternehmen seinen MVV Ökosponsoringfonds zur Förderung von Photovoltaikanlagen an den Caritasverband Mannheim e.V. und an die Evangelische Kirche Mannheim vergeben. Nun startet eine neue Ausschreibungs runde des Sponsoringfonds – dieses Mal stehen Gesellschaft, Nachwuchsförderung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.

„Die seit zwei Jahren anhaltende Corona-Pandemie erfordert von vielen Vereinen, Organisationen und Einrichtungen ein besonders großes Durchhaltevermögen. Ihre sozialen, innovativen und kreativen Projekte mit gesellschaftlichem Engagement sowie zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sind in diesen Zeiten noch wichtiger geworden. Mit unserem Sponsoringfonds zeigen wir einmal mehr unsere Verbundenheit mit den Menschen, die sich in der Region ehrenamtlich engagieren“, sagt MVV-Vorstandsmitglied Ralf Klöpfer.

Ab Donnerstag, 17. Februar 2022, 9 Uhr bis Montag, 14. März 2022, 23.59 Uhr, haben die Vereine und Organisationen Zeit, ihre sozialen, kreativen und innovativen Projekte für den MVV Sponsoringfonds einzureichen. Nach der Bewerbung über die Homepage des Unternehmens unter www.mvv.de/sponsoringfonds gibt es vom 28. März, 9 Uhr, bis 11. April 2022, 12 Uhr, eine öffentliche Abstimmung über die besten Projekte in der MVV-App „Mein Quadrat“. Die fünf Initiativen mit den meisten Stimmen erhalten eine Förderung. Gleichzeitig können die Vereine ihren Erfolg aktiv mitgestalten, indem sie während der Abstimmungsphase für ihr Vereinsprojekt werben.

