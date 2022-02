Mannheim – Leitfaden zum Investieren – Warum ist das Investieren aktuell so beliebt?

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Sie überlegen aktuell, dass Sie gerne mit dem Investieren beginnen möchten, doch wissen nicht so recht, worauf Sie achten sollten? Dann haben Sie hier den richtigen Artikel gefunden, denn wir möchten Ihnen gerne einen Leitfaden zum Investieren geben.

Warum ist das Investieren aktuell so beliebt?

Investieren ist so beliebt, da sich das Sparen mit einem Sparbuch oder Konto finanziell nicht mehr lohnt. Ende letzten Jahres haben die Banken die sogenannten Minuszinsen implementiert, sodass Kontenhalter ab einem bestimmten Betrag den Banken Zinsen zahlen müssen. Statt also Geld mit der Zeit zu verdienen, verlieren Sie Geld. Aus diesem Grund entscheiden sich mehr und mehr Menschen dazu Ihr Geld als Alternative in lukrative Investitionsmöglichkeiten zu stecken. Neben dem Investieren in Immobilien ist auch das Handeln mit Aktien, Forex oder auch Kryptowährungen immer beliebter und auch lukrativer geworden. Falls Sie gerne mit dem Handel beginnen möchten, doch nicht wissen, wo der Unterschied zwischen Aktien, Forex und Kryptowährungen liegt, dann haben Sie hier den richtigen Artikel gefunden.

Worin sollte investiert werden – Aktien, Forex oder Kryptowährung?

Wenn Personen von Handeln sprechen, dann geht es in den meisten Fällen um Aktien. Diese gibt es als einzelne Aktien oder auch als Sammlung von Aktien, welche als ETFs bezeichnet werden. Der Vorteil von ETFs ist, dass diese Sammlung aus Aktien unter einem Thema besteht, doch selbst wenn eine Aktie mal schlechter läuft wird dieses Minus, durch die anderen Aktien wettgemacht, sodass diese Art des Handelns sicherer ist. Vor allem für Menschen, die langfristig handeln möchten, ist das Investieren in ETFs die beste Option.

Optional gibt es auch noch Forex (die Landeswährungen) und Kryptowährungen. Der Wert dieser Währungen variiert je nach den Geschehnissen in der Welt und gehören zu den Assets mit einem höheren Risiko (vor allem Kryptowährungen). Demnach können Sie hier zwar in kürzester Zeit mehr Geld verdienen, doch dies geht Hand in Hand mit dem Risiko Geld zu verlieren.

Mit dem Investieren beginnen – Ein Leitfaden

Sie möchten nun gerne mit dem Investieren in Aktien, Forex oder sogar Kryptowährungen beginnen? Dann zeigen wir Ihnen hier einen Leitfaden zum Aktien kaufen!

Den richtigen Broker finden

Der erste und mitunter der wichtigste Schritt ist einen passenden Broker zu finden. Dieser dient als Plattform auf dem Sie das Handeln durchführen können, sei es um Aktien zu kaufen oder um sie zu verkaufen. Nicht nur das, denn ein guter Broker gibt Ihnen auch alle wichtigen Informationen, wie einen Überblick über den Markt, Statistiken des Assets und vieles, mehr, um die Chancen auf Erfolg zu erhöhen. Leider gibt es auch viele schwarze Schafe, wenn es um das Handeln mit Aktien geht, denn diese Broker gehören eher zu der Kategorie Betrüger. Angesichts dessen ist es so wichtig Recherche zu betreiben noch bevor Sie das Handeln beginnen. Lesen Sie die Bewertungen des Brokers, für die Sie sich interessieren und treffen Sie so Ihre Entscheidung.

Demo Account nutzen

Viele Broker bieten einen Demo Account an. Dieser ist klasse, da er Ihnen erlaubt, mit fiktivem Geld zu handeln. Dies hilft nicht nur, um das Handeln zu üben und sich mit der Terminologie auseinanderzusetzen, sondern zugleich hilft es Ihnen, den Broker zu testen.

Strategie entwickeln

Je nachdem, was Ihr Ziel mit dem Handeln ist, können Sie auch Strategien entwickeln, um so das Risiko des Handelns zu reduzieren. Dies ist vor allem ratsam bei sehr riskanten Trading Methoden, wie dem Handeln mit Binary Options. Sie können Ihre Strategien dank Demo Account testen und das Handeln beginnen, sobald Sie sich bereit fühlen!