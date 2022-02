Speyer – Kontrollmaßnahmen der Polizei am Wochenende 11. – 14.02.2022

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Verlauf des Wochenendes richtete die Polizei Speyer wieder mehrere Kontrollstellen im Straßenverkehr ein. Am Freitag zwischen 7:30 Uhr und 8 Uhr wurde die Einbahnstraßenregelung in der Wormser Straße überwacht. Hierbei befuhren zwölf Personen mit dem Fahrrad die Einbahnstraße entgegen der erlaubten Fahrtrichtung und wurden verwarnt. Am Samstag um 16:15 Uhr wurde ein 63-Jähriger in der Wormser Landstraße beim Fahren eines E-Scooters ohne Versicherungsplakette festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am Samstag zwischen 13:50 Uhr und 14:20 Uhr und am Sonntag zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr wurden Kontrollstellen in der Paul-Egell-Straße eingerichtet. Hierbei wurden am Samstag fünf Verwarnungen aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte ausgesprochen. Am Sonntag wurden zwanzig Fahrzeuge kontrolliert und sechs Verstöße festgestellt. Hiervon entfielen drei Verstöße auf nicht angelegte Sicherheitsgurte, zwei Verstöße auf nicht mitgeführte Dokumente und ein Verstoß auf Beleuchtungsmängel. Dementsprechend wurden neben den sechs Verwarnungen auch drei Mängelberichte ausgestellt.