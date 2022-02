Sinsheim – Die TSG Hoffenheim ist nach Heimsieg Tabellenfünfter

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat am Sonntagabend das Heimspiel am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld mit 2:0 (Halbzeit 1:0) gewonnen. Die Hoffenheimer gingen vor 10.000 Zuschauern in der PreZero-Arena in Sinsheim durch Kapitän Benjamin Hübner in der 22. Minute in Führung. Kurz nach der Pause (51.) erzielte Georginio Rutter den Treffer zum 2:0-Endstand. Für die TSG Hoffenheim mit Trainer Sebastian Hoeneß war es der erste Sieg nach vier Niederlagen in Folge.

Mit dem zehnten Saisonsieg haben sich die Hoffenheimer mit 34 Punkten auf den fünften Tabellenplatz verbessert. Der Kampf um die internationalen Plätze ist sehr spannend, denn vier Mannschaften haben jeweils 34 Zähler. Zwischen dem Tabellenvierten RB Leipzig und dem Zehnten Eintracht Frankfurt beträgt der Abstand in der Tabelle nur drei Punkte.

Der Tabellenführer und Rekordmeister FC Bayern München (52 Punkte) kassierte beim VfL Bochum eine überraschende 4:2-Auswärtsniederlage. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund (46 Zähler) gewann am Sonntag auswärts bei Union Berlin mit 3:0. Beim nächsten Bundesligaspiel muss die TSG Hoffenheim auswärts beim VfL Wolfsburg am Samstag (19.2 um 15.30 Uhr) antreten. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Text Michael Sonnick