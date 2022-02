Mutterstadt – Bewegende Stolpersteinverlegung in Mutterstadt ( VIDEO )

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, den 07.02.2022 wurden in Mutterstadt erstmals Stolpersteine verlegt.

Der Künstler Gunter Demnig verlegte an insgesamt 11 Orten in der Gemeinde Mutterstadt 27 Stolpersteine, das sind 10x10cm große Messingplatten, versehen mit mit Informationen zu den deportierten Mitbürgern, die zum Gedenken an die Verfolgten und Opfer des Nazi Terrors vor deren einstigem letzten frei gewählten Wohnsitz in den Boden eingelassen werden.



Mit bewegenden Worten begrüßte Bürgermeister Hans-Dieter Schneider die zahlreich erschienen Bürger darunter auch Angehörige der Opfer, Spender der Stolpersteine sowie Anwohner. Gemeinde Archivarin Dr. Christina Wolf gab einen Einblick in die Biographie der Opfer, wie hier in der Friedensstraße 8, dem ehemaligen Wohnsitz der Familie Dellheim, die hier einen Pferdehandel führten.