Mannheim – Mehrere PKWs aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu insgesamt vier PKW-Aufbrüchen im Bereich Herzogenried und Wohlgelegen kam es seit Donnerstagnachmittag. Zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 9 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter die hintere Scheibe eines Mercedes am Theodor-Kutzer-Ufer ein. Danach durchwühlte der Unbekannte das Fahrzeug, entwendete jedoch nichts und hinterließ einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Von Freitagabend auf Samstagnachmittag wurde die Beifahrerscheibe eines PKWs in der Friedrich-Engelhorn-Straße eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Der Täter ging auch hier leer aus. In der Hochuferstraße gelangte der Unbekannte ebenfalls durch Einschlagen einer Seitenscheibe in einen VW. Da sich im Fahrzeug noch der Ersatzschlüssel befand, nutzte der Täter die Gelegenheit gleich aus und fuhr mit dem PKW bis in die Altrheinstraße, wo er das Fahrzeug mit aktiver Alarmanlage schließlich stehen ließ. Neben einem Sachschaden von mehreren hundert Euro erbeutete der Täter Bargeld in Höhe von 200 Euro aus dem PKW.

300 Euro Sachschaden und eine zerplatze Seitenscheibe entstanden bei einem weiteren Einbruch in einen Audi in der Jakob-Trumpfheller-Straße. Gegenstände wurden auch hier nicht gestohlen. An mehreren Tatorten wurden Spuren unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik sichergestellt, welche nun ausgewertet werden. Inwiefern die Aufbrüche zusammenhängen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich telefonisch unter 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt melden.