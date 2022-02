Mannheim-Innenstadt – PKWs mit Steinen beworfen – weitere Geschädigte gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem Streit wegen eines Corona-Tests kam es am Samstagnachmittag in Weinheim zu einer Körperverletzung. Gegen 16 Uhr erschien eine Frau mit ihren drei Kindern im Schnelltest-Zentrum in einem Einkaufszentrum in der Bergstraße. Aufgrund mangelnder Kapazitäten konnte jedoch kein Test mehr durchgeführt werden. Kurz darauf erschien eine männliche Person und zeigte sich in ... Mehr lesen »