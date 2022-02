Mannheim – Der Vorverkauf für das Kurpfalz-Derby Waldhof Mannheim gegen den FCK beginnt am 14.2

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Für das Kurpfalz-Derby am Sonntag (20. Februar um 14 Uhr) zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern beginnt der Kartenvorverkauf ab Montag (14.2) in drei Phasen. Die erste Verkaufsphase gilt für die Dauerkartenbesitzer, die zweite Phase für die Mitglieder. Sollten dann noch Karten verfügbar sein, gehen diese in den freien Verkauf. Pro Käufer gibt es maximal zwei Karten. Für die FCK-Fans stehen 500 Tickets zur Verfügung, die direkt beim 1. FC Kaiserslautern gebucht werden müssen. Für das Derby sind laut der aktuellen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg maximal 10.000 Besucher unter der 2G+ Regel für die Partie zugelassen. Dabei dürfen maximal 10 Prozent der Eintrittskarten als Stehplätze ausgewiesen werden. Beim Hinspiel im September 2021 gab es zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim ein torloses 0:0-Unentschieden auf dem Betzenberg. Beide Mannschaften spielten jetzt auch am Wochenende remis, Waldhof Mannheim auswärts bei Türkgücü München 0:0 und der 1. FC Kaiserslautern zu Hause gegen den Spitzenreiter 1. FC Magdeburg 2:2. In der Tabelle liegen die Waldhöfer mit 42 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, der FCK ist mit 46 Zählern Tabellenzweiter. Weitere Informationen über den Kartenvorverkauf und den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Quelle:Text: Michael Sonnick